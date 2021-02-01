Пекин требует соблюдать права инвесторов Мотор Сич

На прошлой неделе Украина ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич.

МИД Китая в понедельник, 1 февраля, отреагировал на санкции Украины в отношении китайской инвестиционной компании Skyrizon по делу о продаже предприятия Мотор Сич, пишет ТАСС.

«Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР», – заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он напомнил, что власти Китая «всегда требуют от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран».

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