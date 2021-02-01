Пекин требует соблюдать права инвесторов Мотор Сич
На прошлой неделе Украина ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич.
МИД Китая в понедельник, 1 февраля, отреагировал на санкции Украины в отношении китайской инвестиционной компании Skyrizon по делу о продаже предприятия Мотор Сич, пишет ТАСС.
«Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР», – заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Он напомнил, что власти Китая «всегда требуют от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран».
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В то же время украинский лидер отметил, что Киев не чувствует серьезной геополитической угрозы со стороны Пекина.
Госкомпания Skyrizon представляет угрозу нацбезопасности США из-за сотрудничества с армией КНГ, заявили в Минторге.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтонпопытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Мотор-Сич.