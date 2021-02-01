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12:30 01 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Житомире охранники избили мужчину, который зашел погреться в магазине

Потерпевшего за шиворот тянули по полу и били палкой. В итоге мужчину просто выпихнули на улицу.

В Житомире охранники магазина жестоко избили мужчину, который зашел туда погреться. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 1 февраля.

Инцидент в житомирском магазине сняли на видео очевидцы.

«Двое здоровых мужчин бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Так жестоко обращались с человеком», – рассказала очевидец Дарина Блажиевская.

На ролике видно, что потерпевшего за шиворот тянули по полу и били палкой. Он был в одном ботинке, потому что другой слетел еще в магазине. В итоге мужчину выпихнули на улицу. После этого он ушел.

В полиции по данному факту уже начали уголовное производство.

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Тэги: избиение, житомир, охрана, магазин

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