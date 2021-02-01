В Симферопольском водохранилище почти истощились запасы воды

Симферополь перешел на воду из скважин. Город и ближайшие населенные пункты продолжают получать воду по графику.

В одном из водохранилищ Симферополя заканчивается вода – город перешел на воду из скважин. Об этом заявил так называемый «гендиректор предприятия Вода Крыма» Владимир Баженов в понедельник, 1 февраля.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, давным-давно стала не совсем кондиционная», – сказал Баженов.

«С точки зрения нашей профессии, притоки в наши водохранилища мы не считаем – это бесконечно малая величина», – добавил он.

При этом закончились два месяца зимы, и надежда на осадки не оправдалась. Сейчас Симферополь и ближайшие населенные пункты продолжают получать воду по графику. Полуостров «находится в диком дефиците воды».

«За аналогичный период прошлого года (январь 2020 года – ред.) было поднято 989 тысяч кубов воды, за этот – 873 тысячи, причем из водохранилищ города за ушедшие сутки – всего 47 тысяч», – добавил Баженов.

По его словам, на прошлой неделе заработал магистральный водовод Веселое-Дзержинское для подачи воды в ряд районов Симферополя, но его пришлось вскоре остановить из-за повреждений.

«Технически зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается. Например, за ушедшие сутки из него поднято всего 23 тысячи кубометров – напомню, начиналось с 70 тысяч в сутки. Водопровод долгие годы находился в неработающем состоянии, за четыре дня (работы в январе 2021 года – ред.) на нем накопилось 16 повреждений. Вчера я принял решение о его остановке. Сегодня бригады работают на водоводе, задача – за два дня его восстановить, иначе я выработаю воду с Симферопольского водохранилища практически окончательно», – резюмировал чиновник.

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