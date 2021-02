Триллион-тонный айсберг из Антарктиды раскололся на части

Триллион-тонный айсберг A68, третий по величине из когда-либо зарегистрированных, который несколько лет назад откололся от Антарктиды, снова разломался на части. Об этом сообщает Daily Mail.

Британская антарктическая служба (BAS) впервые заметила новое образование A68g. Это также подтвердил Национальный ледовый центр США (USNIC).

В 2017 году площадь ледника составляла 5800 квадратных километров (это больше, чем площадь Лондона). Со временем он начал распадаться на более мелкие части, которые течение уносило на север в направлении острова Южная Георгия в Атлантическом океане. Самую большую часть, что откололась от A68, назвали A68a.

Как свидетельствуют данные Национального ледового центра США, еще одна большая трещина образовалась в A68a рядом с тем местом, где откололся A68g.

Имена айсбергов происходят от антарктического квадранта, в котором они были первоначально замечены, в сочетании с порядковым номером – в данном случае A68.

Следующие отколовшиеся части называют с добавлением букв в последовательном порядке. Например, A68g – седьмая часть исходного айсберга A68. Следовательно, A68a, самая большая часть, но она становится все меньше и меньше по мере того, как от нее отламываются части.

В декабре 2020 года от A68a отломался A68f и A68e. Последний имел размер пяти городов Манчестер. A68f при расколе был в два раза больше, чем Париж.

