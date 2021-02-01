Франция призвала Германию отказаться от Северного потока-2
Берлину следует отказаться от газопровода в ответ на репрессии в России, говорят в Париже и добавляют, что всегда считали этот проект сомнительным.
Германии следует отказаться от проекта газопровода Северный поток-2. Об этом заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон изданию France Inter в понедельник, 1 февраля.
Так стоит поступить в качестве реакции на репрессии в России, потому что уже введенных санкций Евросоюза недостаточно, говорит Бон.
Он добавил, что решать судьбу газопровода предстоит Германии, так как он будет выходить на ее территорию.
В то же время в руководстве Франции всегда считали этот проект сомнительным.
Бон добавил, что санкции против России уже действуют, можно ввести и другие, «но нужно это четко понимать, этого недостаточно».
Répression en #Russie -@CBeaune, sur d'éventuelles sanctions européennes: "Il faut être lucide, ça ne suffit pas" #le79Inter pic.twitter.com/spWDXx5T7o
— France Inter (@franceinter) February 1, 2021
Напомним, что ранее строительство Северного потока-2 возобновилось. Судно Фортуна приступило к укладке труб в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Работы должны завершить в мае.
При этом Белый дом назвал СП-2 «плохой сделкой» для Европы. Новый президент США проведет «обзор» санкций, введенных предыдущей администрацией в отношении российского газопровода.
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Судно Фортуна приступило к укладке труб в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Работы должны завершить в мае.
Строительство российского газопровода в водах Дании возобновится 15 января судном Фортуна.
В компании-инвесторе заявили, что точная дата им неизвестна, однако, работы должны состояться в декабре.