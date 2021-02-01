НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:00 01 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сеть анонимных Telegram-каналов работала на спецслужбы России

«Главным менеджером» агентурной сети является один из организаторов беспорядков во время одесского «Антимайдана», утверждают в СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб России. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 1 февраля.

«В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой «русской весны». Они сейчас «базируются» на территории подконтрольной России «ПМР» – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе», – говорится в сообщении.

Указано, что спецслужбы РФ привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда Telegram-каналов: Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Черный квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.

В ведомстве заявли, что «главным менеджером» агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана». Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

«Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тыс. грн на всеукраинских каналах», – заявили в СБУ.

Спецслужба идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности Украины.

«Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения «гонораров» за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную «ПМР», Молдову или Россию», – указали в СБУ.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о государственной измене (ст.111 УК Украины).

Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

Источник:
Тэги: Россия, СБУ, спецслужбы, ФСБ, телеграм каналы

Новости по теме

СБУ раскрыло сговор Минобороны с российскими спецслужбами

В Службе безопасности Украины заподозрили представителей министерства обороны страны в работе на российские спецслужбы.

Сотрудничество со спецслужбами РФ будет засчитываться в трудовой стаж

В России приняли закон, согласно которому тайное сотрудничество со спецслужбами будет засчитываться гражданам в трудовой стаж.

Экс-глава пресс-службы СБУ заявляет о российском вторжении в Украину

«Если в ближайшее время у нас взорвется жилой дом или метро – поймите, это уже не начало гражданской войны, это – вторжение. И это нужно доказать миру», – считает Станислав Речинский.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Владислава Магалецкая и «новые лица» Госпродпотребслужбы Украины

18:10  Украина

Сеть анонимных Telegram-каналов работала на спецслужбы России

18:00  Украина

Франция призвала Германию отказаться от Северного потока-2

17:00  Мир

В Киеве в ходе конфликта зарезали переселенца из Донбасса

16:00  Украина

В Днепре девушка-самоубийца при падении из многоэтажки упала на голову мужчине

15:30  Украина

В Симферопольском водохранилище почти истощились запасы воды

15:00  Украина

Пекин требует соблюдать права инвесторов Мотор Сич

14:00  Мир

Зеленский анонсировал всеукраинский форум

13:30  Украина

В ПХГ Украины осталось менее 22 млрд кубов газа

13:00  Украина

В Житомире охранники избили мужчину, который зашел погреться в магазине

12:30  Украина

На водоемах Украины за месяц погибли более 50 человек

12:00  Украина

В Гааге возобновляются заседания по делу МН17

11:30  Мир

Не позволю сделать Китай держателем акций Мотор Сичи – Зеленский

10:30  Украина

Зеленский ждет помощи от Байдена в завершении войны на Донбассе

09:13  Украина

В Мьянме произошел военный переворот

07:19  Мир

Финалистка конкурса «Мисс Казахстан» работает посудомойкой

06:55  Мир

В Японии создают секс-игрушку для астронавтов

05:46  Мир

Новости | Слоты