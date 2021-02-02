Илон Маск научил обезьяну играть в компьютерные игры
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что один из его стартапов научил обезьяну играть в компьютерные игры.
«Это веселая обезьяна», – цитирует Маска Bloomberg.
Бизнесмен рассказал об этом во время чата в социальной сети Clubhouse, где его спросили о последних достижениях компании Neuralink.
«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом в черепе, которая умеет играть в видеоигры своим мозгом. Имплант совсем не видно, и это счастливая обезьяна», – сказал Маск.
Он заверил, что приматы, над которыми проводят опыты, содержатся в наилучших условиях.
«Мы хотим научить их играть в мозговой Понг между собой», – сказал Маск, имея в виду простейшую аркадную игру, которая впервые была выпущена еще 49 лет назад.
Видео с обезьяной, которая играет в компьютерный теннис, бизнесмен пообещал продемонстрировать в ближайшие недели.
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