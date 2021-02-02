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00:55 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Илон Маск научил обезьяну играть в компьютерные игры

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что один из его стартапов научил обезьяну играть в компьютерные игры.

«Это веселая обезьяна», – цитирует Маска Bloomberg.

Бизнесмен рассказал об этом во время чата в социальной сети Clubhouse, где его спросили о последних достижениях компании Neuralink.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом в черепе, которая умеет играть в видеоигры своим мозгом. Имплант совсем не видно, и это счастливая обезьяна», – сказал Маск.

Он заверил, что приматы, над которыми проводят опыты, содержатся в наилучших условиях.

«Мы хотим научить их играть в мозговой Понг между собой», – сказал Маск, имея в виду простейшую аркадную игру, которая впервые была выпущена еще 49 лет назад.

Видео с обезьяной, которая играет в компьютерный теннис, бизнесмен пообещал продемонстрировать в ближайшие недели.

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Тэги: компьютерные игры, обезьяна, Илон Маск

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