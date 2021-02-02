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06:55 02 Февраля 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

SpaceX планирует отправить до конца года на орбиту четырех туристов

Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов

Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом в понедельник, 1 февраля, говорится в сообщении на сайте организации.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 – первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments 37-летний миллиардер Джаред Айзекман. Он же выступит спонсором миссии. Известно, что Джаред оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Dragon.

«Перед полетом экипаж пройдет необходимое обучение, в том числе в условиях микрогравитации и невесомости», – уточняется в сообщении.

Старт миссии планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Другие подробности пока не сообщаются.

Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов, которые идут на помощь больным раком детям. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.

После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.

Источник:
Тэги: космические туристы, Джаред Айзекман

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