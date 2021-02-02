SpaceX планирует отправить до конца года на орбиту четырех туристов
Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов
Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом в понедельник, 1 февраля, говорится в сообщении на сайте организации.
«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 – первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», – говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments 37-летний миллиардер Джаред Айзекман. Он же выступит спонсором миссии. Известно, что Джаред оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Dragon.
«Перед полетом экипаж пройдет необходимое обучение, в том числе в условиях микрогравитации и невесомости», – уточняется в сообщении.
Старт миссии планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Другие подробности пока не сообщаются.
Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов, которые идут на помощь больным раком детям. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.
После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.
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