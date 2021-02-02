НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
01:28 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В «Аталанте» будет играть еще один футболист сборной Украины

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о потенциально совершенном трансфере полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Виктора Коваленко.

«Это организованный клубом трансфер. Этот переход мог состоятся и бесплатно, но в июне. Коваленко начнет интегрироваться в команду, как только прибудет», – цитирует Гасперини Тutto Atalanta.

«Также такой трансфер полезен в связи с появлением дополнительного времени на восстановление некоторых игроков, таких как Марио Пашалич и Маттиа Кальдара», – отметил наставник «Аталанты».

Добавим, что Коваленко уже попрощался с игроками «Шахтера» и вылетел в Бергамо.

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол

Новости по теме

В новом рейтинге ФИФА Украина сохранила 24 место

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины сохранила свое 24 место.

Украина узнала соперников по отборочному турниру на ЧМ-2022

В Цюрихе прошла жеребьевка европейской части квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Украина опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных по итогам ноября. Сборная Украины занимает 24-е место.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты