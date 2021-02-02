В «Аталанте» будет играть еще один футболист сборной Украины

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о потенциально совершенном трансфере полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Виктора Коваленко.

«Это организованный клубом трансфер. Этот переход мог состоятся и бесплатно, но в июне. Коваленко начнет интегрироваться в команду, как только прибудет», – цитирует Гасперини Тutto Atalanta.

«Также такой трансфер полезен в связи с появлением дополнительного времени на восстановление некоторых игроков, таких как Марио Пашалич и Маттиа Кальдара», – отметил наставник «Аталанты».

Добавим, что Коваленко уже попрощался с игроками «Шахтера» и вылетел в Бергамо.

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