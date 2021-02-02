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02:00 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Солисту группы «Песняры» запретили въезд в Украину

Валерию Дайнеко пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

В пункте пропуска «Борисполь» пограничники установили, что в Крыму он находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

Ему запрещен въезд в Украину на три года. Сейчас он вылетел рейсом в Минск.

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Тэги: запрет на въезд

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