Умер известный украинский театральный режиссер Сергей Проскурня

Сергей Проскурня скончался в Киеве в возрасте 63 лет, причина смерти пока не разглашается.

Выдающийся украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня скончался на 64-м году жизни. Об этом вечером в понедельник, 1 февраля, на странице в Facebook сообщил бывший министр культуры Евгений Нищук.

Экс-министр назвал смерть украинца огромной потерей. «Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив», – написал знакомый продюсера.

Сергей Владиславович Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове, в семье инженеров. Получил образование во Львовской музыкальной школе по классу скрипки, а в 1969 году семья переехала в Черкассы, где Сергей Проскурня поступил в государственное музыкальное училище имени С. Гулака-Артемовского. Параллельно начал заниматься в театральных студиях и кружках, писал песни и музыку для пьес, организовывал театрализованные вечера и концерты.

В 1978-1980 годах служил в армии, в Харькове. В 1980 году поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого на актерско-режиссерский курс. В 1981 году женился на Дине Аймановой.

В 1980-х годах был режиссером Государственного драматического театра имени Ивана Франка, в 1984 году начал преподавать на курсах. В 1987 году вместе с Адой Роговцевой поставил пьесу «Чайка» (по Чехову), где в роли Треплева дебютировал Остап Ступка.

В конце 80-х принимал участие в разработке концепции фестиваля «Червона Рута», а в 1989 году стал одним их основателей театрального фестиваля «Золотой Лев», который проходит во Львове. В 1993 году – выступил одним их основателей «Дзыги» во Львове и 15 лет сотрудничал с ними.

Был автором и соавтором множества фестивалей и перфомансов, работал как режиссер и режиссер-постановщик во многих театрах Украины, а также за границей. В 2014 году вышел фильм Сергея Проскурни «Тарас Шевченко. Идентификация». С 2015 года был режиссером праздничных концертов ко Дню Независимости Украины.

Сергей Проскурня был театральным режиссером, лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

Соболезнования в связи со смертью Сергея Прпоскурни выразили народный депутаты Ирина Геращенко, Николая Княжицкий, журналист Виталий Портников и другие.

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