Украина призвала к санкциям против России за «грубое насилие» во время разгона акций протеста

Россия нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения прав человека, говорится в комментарии МИД Украины.

«Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене являются тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушения Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека», – говорится в комментарии МИД.

Министерство считает, что Россия, культивируя беззаконие и грубое насилие внутри страны, применяет аналогичные методы и подходы и в международной политике, и такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.

«Настало время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного, за нарушение прав человека», – говорится в сообщении.

«Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией – это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России», – заявил МИД.

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