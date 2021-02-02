Сценарист «Симпсонов» умер от коронавируса
В США умер 57-летний сценарист анимационного сериала «Симпсоны» Марк Уилмор. Об этом сообщил его старший брат Ларри в Twitter.
Известно, что Марк Уилмор заболел COVID-19. Вместе с тем у него были и другие проблемы со здоровьем, от которых он страдал в течение нескольких лет.
«Мой дорогой брат, Марк Эдвард Уилмор, скончался прошлой ночью. Он боролся с коронавирусной инфекцией и другими болезнями, от которых долго страдал. Мой брат был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, младший брат», – написал Ларри.
Марк Уилмор был американским телевизионным сценаристом и продюсером. В 2002 году он присоединился к коллективу авторов «Симпсонов». До этого он писал сценарии для «Вечернего шоу» с Джеем Лено.
Уилмор был многократным номинантом на премию «Эмми», а в 2008 году – получил ее за продюсирование эпизода «Eternal Moonshine of the Simpson Mind», премьера которого состоялась 17 декабря 2007 года.
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