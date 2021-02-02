Канадского хоккеиста выгнали из КХЛ за кражу клюшки

Рижский клуб «Динамо» расторг контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем. В текущем сезоне чемпионата КХЛ провел 11 игр и набрал 7 (1+6) очков.

Рижский клуб «Динамо» расторг контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем, который перед домашним матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом» забрал себе клюшку лидера «ястребов» Ильи Ковальчука.

Хоккеист проник в раздевалку гостей сразу после утренней тренировки и украл клюшку.

Когда подключилась охрана «Арены Рига», злоумышленника вычислили по камерам. Причем оказалось, что Мюррэй хотел сначала спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес ее из здания.

В итоге «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом, который в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел 11 игр и набрал 7 (1+6) очков.

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