Канадского хоккеиста выгнали из КХЛ за кражу клюшки
Рижский клуб «Динамо» расторг контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем. В текущем сезоне чемпионата КХЛ провел 11 игр и набрал 7 (1+6) очков.
Рижский клуб «Динамо» расторг контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем, который перед домашним матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом» забрал себе клюшку лидера «ястребов» Ильи Ковальчука.
Хоккеист проник в раздевалку гостей сразу после утренней тренировки и украл клюшку.
Когда подключилась охрана «Арены Рига», злоумышленника вычислили по камерам. Причем оказалось, что Мюррэй хотел сначала спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес ее из здания.
В итоге «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом, который в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел 11 игр и набрал 7 (1+6) очков.
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В ходе экспертизы ученые выяснили, что клюшка, сделанная из клена, была изготовлена в период с 1835 по 1838 год. Определить ее возраст удалось по годовым кольцам. Нынешний владелец клюшки Марк Пресли приобрел ее в 2008 году.