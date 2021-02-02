Вам дорожку с эспрессо или американо? Во Львове начали бороться с гололедом с помощью кофейной гущи

Власти говорят, что такой способ и экологичный, и экономичный

Во Львове начали борьбу с гололедом с помощью… кофейной гущи. Эксперимент стартовал с парка 700-летия. Власти говорят, что такой способ и экологичный (кофе может использоваться как удобрение для растений), и экономичный (гущу бесплатно предоставили собственники кафе). К функционалу у пешеходов тоже претензий нет.

Автор такой необычной для Украины идеи, советник мэра Ирина Оршак утверждает, что кофейная гуща, в отличие от других методов, более экологична и имеет ряд преимуществ.

«Об этой идее я прочитала в социальных сетях. В Facebook одна общественная организация Киева написала, что в странах Скандинавии и Европы таким образом борются с гололедицей в парках. Я подумала: почему бы так не сделать у нас, ведь Львов считается кофейной столицей Украины. Львовяне любят пить кофе, есть большая сеть кофеен, поэтому возникла идея попробовать этот метод в нашем городе», — рассказывает она.

Местная власть не планируют посыпать кофейной гущей улицы. Речь идет пока только о парках. В парке 700-летие Львова пока что посыпали 200 метров дорожек (20 кг кофейной гущи).

«Мы надеемся, что это будет хорошее экологическое и экономическое решение, ведь кафе предоставляют нам этот ресурс бесплатно», — уточнила Оршак.

А пахне як…

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