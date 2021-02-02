Pro Market – франшиза на лохотрон. Интернет-мошенники в буквальном смысле продают украинцам воздух, а деньги поступают в сепаратистские формирования

Интернет-мошенники в буквальном смысле продают украинцам воздух, а деньги поступают в сепаратистские формирования.

Интернет-мошенники в буквальном смысле продают украинцам воздух, а деньги поступают в сепаратистские формирования.

Во последнем квартале прошлого года в сети активизировался сайт международной организованной преступной группы, расположенный по адресу https://pro-markett.top/ . Замаскированный под успешную франшизу сайт на самом деле не выдерживает никакой критики. Судите сами: заявляя о том, что они франшиза №1 в течение 2017-2021(!) годов, владельцы даже не называют себя поименно. В приветственном ролике, выложенном на YouTube всего месяц назад, насчитывается менее сотни просмотров.

Кстати, приветственный ролик записывает неопрятного вида человек в толстовке, который представляется как Михаил. Ни фамилии, ни должности – очень «серьезная» компания.

Итак, что же предлагает Pro Market доверчивым пользователям? Не поверите, но преступный мозг данного сайта-однодневки дошел до удивительных вещей – от вас потребуют «всего лишь» до 30 000 гривен в месяц за франшизу. Какую? НА ПОКУПКУ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПРОДАЖУ КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ!

Вы думаете, это шутка? Розыгрыш? Каламбур? Нет, на самом деле, украинцам предлагают отдать неизвестно кому 15-20 месячных пенсий только за то, чтобы какой-то мужик в толстовке «благословил» доверчивого (если не сказать грубее) индивидуума на приобретение китайского ширпотреба, стоимость которого – копейки. И покупателя на который вряд ли сыщешь.

Вот как выглядит «франшиза мечты» от Pro Market на их же канале в YouTube:

Да, это было бы смешно, если бы, увы, не десятки обманутых людей – представителей самых незащищенных слоев населения, которые в карантин и локдаун захотели заработать на существование, приобретя франшизу у Pro Market.

Естественно, потеряв все сбережения, они остались с массой китайских пластмассок на руках и без веры в человечность и порядочность. Полиция же ничего предпринять не может, поскольку все сделки с мошенниками, согласно версии правоохранителей, совершались в рамках гражданско-правовых отношений. А-ля «у вас товар – у нас купец».

И все же, правоохранителям, на наш взгляд, следует заняться данным лохотроном. Уже потому, что, по информации оперативных источников, данные «франшизодаватели» ведут свою деятельность, находясь на территории временно оккупированной части Донбасса, сотрудничая с боевиками. И именно с помощью мошенничества на доверии они финансируют сепаратистские движения.

Ждем реакции правоохранителей.