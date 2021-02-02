Верховная Рада одобрила санкции против Никарагуа
Санкции против центральноамериканской страны вводятся из-за назначения «почетного консула» в аннексированном Крыму.
Верховная Рада на заседании во вторник, 2 февраля, 322 голосами одобрила проект постановления президента Владимира Зеленского о санкциях против Никарагуа.
Проектом утверждается решение СНБО от 1 февраля О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа.
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