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12:00 02 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховная Рада одобрила санкции против Никарагуа

Санкции против центральноамериканской страны вводятся из-за назначения «почетного консула» в аннексированном Крыму.

Верховная Рада на заседании во вторник, 2 февраля, 322 голосами одобрила проект постановления президента Владимира Зеленского о санкциях против Никарагуа.

Проектом утверждается решение СНБО от 1 февраля О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа.

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Тэги: санкции, крым, рф, никарагуа

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