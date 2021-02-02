В Первомайске подожгли здание «Эпицентра». Пожар охватил всю площади ТЦ

На месте уже работают спасатели. Предварительно, никто не погиб и не пострадал.

Пожар в одноэтажном здании торгового центра «Эпицентр» в г. Первомайск Николаевской области по состоянию на 13:40 вторника распространился на всю площадь здания, его площадь составила около 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 24 чел. и 6 ед. техники», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра возник 2 февраля в 12:58.

Мужчину, который, по предварительной информации, забежал в «Эпицентр» с топором, ударил охранника и бросил зажигательную смесь, уже задержали. Охранника с ранением госпитализировали.

По состоянию на 14:34 спасатели ликвидировали пожар на площади 4 тыс. кв.м.

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