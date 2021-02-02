МИД РФ: из-за Навального Запад пытается сдерживать Россию

Всего на заседании было 14 дипломатов.

Сегодня, 02 февраля, как передают информационные агентства, в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия.

В МИД России это уже назвали «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России». Так Мария Захарова у себя на страничке Фейсбук написала:

«Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России.

Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории – отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся.»

P.S. Около 10 утра у станции метро «Преображенская» и на подходах к суду начались первые задержания. По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 14:00 задержаны уже более 200 человек.

Тэги: МИД России, Алексей Навальный, мария захарова