В Слуге народа заговорили о создании коалиции в Раде

Сейчас у Слуг народа в парламенте монобольшинство, но диалог о создании коалиции, к примеру с Батькивщиной, возможен, говорит Арахамия.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией Батькивщины, сообщает Интерфакс-Украина.

«По поводу коалиции мы (с Юлией Тимошенко – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране», – сказал Арахамия.

Он отметил, что фракция Слуга народа, как монобольшинство, никогда не работала в режиме коалиции, и это «может быть необычно», поскольку «надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом».

«Но что касается потенциально коалиционного соглашения – или Тимошенко или другой фракцией или группой, – это – открытый диалог», – отметил Арахамия.

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