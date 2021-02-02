В Слуге народа заговорили о создании коалиции в Раде
Сейчас у Слуг народа в парламенте монобольшинство, но диалог о создании коалиции, к примеру с Батькивщиной, возможен, говорит Арахамия.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией Батькивщины, сообщает Интерфакс-Украина.
«По поводу коалиции мы (с Юлией Тимошенко – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране», – сказал Арахамия.
Он отметил, что фракция Слуга народа, как монобольшинство, никогда не работала в режиме коалиции, и это «может быть необычно», поскольку «надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом».
«Но что касается потенциально коалиционного соглашения – или Тимошенко или другой фракцией или группой, – это – открытый диалог», – отметил Арахамия.
Новости по теме
В парламенте проходит встреча глав фракций, премьер-министра и руководства Офиса президента.
Правящей партии выгодне не набирать большинство в регионах, поскольку ответственность за происходящее там будет не на них, говорит глава фракции.
Наработки документа есть уже сейчас, но более основательно работать над ним планируют во время парламентских каникул.