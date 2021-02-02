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16:30 02 Февраля 2021 Просмотров 260   КомментариевКомментарии

Мэр Николаева синхронно переводил слова депутатов на сессии горсовета

На сессии Николаевского городского совета возник языковой скандал. Выступления депутатов на русском языке синхронно переводил на украинский мэр города.

Во время заседания Николаевского горсовета сегодня, 2 февраля, произошел языковой скандал. Видео инцидента опубликовало издание НикВести.

«На сессии Николаевского городского совета депутат Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский», – говорится в сообщении.

«Я могу выступать как на русском, так и на украинском, для меня нет никакой разницы. Мы сейчас занимаемся не политикой, мы занимаемся экономикой», – заявил депутат.

Следующим выступал депутат Александр Медведев также на русском языке, поэтому мэр продолжил переводить. Депутат заявил, из мэра получился плохорй переводчик. Эту фразу мэр также перевел на украинский язык.

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Тэги: депутаты, Николаев, мэр, украинский язык, горсовет

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