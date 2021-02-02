Рада ужесточила ответственность за нападения на журналистов

За препятствование работе журналистов теперь положены крупные штрафы и ограничение свободы.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3633 об усилении ответственности за нападения на журналистов. «За» проголосовал 341 нардеп на пленарном заседании во вторник, 2 февраля.

Так, незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению его законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 8 500 до 17 000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

При этом по состоянию на сегодня штраф составляет 850 гривен.

Также влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью наказываются штрафом от 17 000 до 34 000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Сегодня штраф составляет до 3 400 гривен.

Если действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, то они караются штрафом от 34 000 до 51 000 гривен или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

По состоянию на сегодня штраф составляет от 3 400 до 8 500 грн.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Тэги: ВР, ответственность, нападение, журналистика