В Киеве раскрыли схему фиктивного выполнения ремонта на Укрзализныце
В течение нескольких лет коммерсанты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге.
Служба безопасности Украины выявила некачественный ремонт подвижного состава Укрзализныци. Это могло привести к внештатным ситуациям, сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 2 февраля.
«В Киеве задокументирована противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО Укрзализныця для эксплуатации железнодорожных путей», – говорится в сообщении.
По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого «ремонта» создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.
Оперативники установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов Укрзализныци. В течение нескольких лет они предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. В то же время подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии.
СБУ инициировала в рамках досудебного расследования соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и причинение ущерба Укрзализныце.
В итоге Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрениях фигурантам противоправной сделки по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества (ч.4 ст.191 УК Украины). Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд Киева.
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