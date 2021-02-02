ЗМІ: Запорізька ОДА, «Мотор Січ» та нардепи тиснуть на Міносвіти через вибори ректора

В результаті підрахунку голосів жодний з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів (50% + 1 голос від загальної кількості виборів), що не дозволило Міністерству освіти і науки заключити контракт з новим обраним ректором.

Про це йдеться у відкритому листі співробітників Національного університету «Запорізька політехніка» на адресу міністра освіти Сергія Шкарлета і голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

Як пише Громада, для законослухняних викладачів та співробітників університету було зрозуміло, що необхідно чекати нових виборів. Втім, один з кандидатів, що визнав себе переможцем перегонів В.Грешта (як Лукашенко в Білорусії), почав вимагати у Міністерства освіти та науки заключити з ним контракт незважаючи на закони України. А для підтримки позвав фейкових адміралів.

Міністерство стало на сторону закону і визнало, що вибори відбулися. Втім з жодним з кандидатів не можна заключити контракт.

Здавалося, що інцидент вичерпано і необхідно дочекатися нових виборів. Але університет – це лакомий шматочок для багатьох ділків, які хочуть зробити з нього власну годівниці. І почалися атаки на Міністерство освіти та науки і його керівника Сергія Миколайовича Шкарлета.





Першими пішли в атаку представники менеджменту ТОВ «МОТОР СІЧ». Незважаючи, що у підприємства і так важкі часи, вони почали висувати «своїх» кандидатів на посаду виконуючого ректора. При цьому, було знято з керівництва Бєлікова Сергія Борисовича, який віддав університету 50 років свого життя. І 23 з них був ректором Університету. А на вакантну посаду почали висувати спочатку професора однієї з кафедр Університету Овчіннікова О., який поступово розвалив за 5 років власну кафедру. Потім дійшла черга до керівника одного з відділів Університету. Його найбільшою заслугою є дружба з одним з претендентів на посаду ректора – Грештою В. Втім, кульмінацією наруги над Університетом стало подання від керівництва Запорізької ОДА кандидатури на виконуючого обов’язків ректора декана машинобудівного факультету Глушка В. Це людина, яка жодного кроку не робить без команди з «МОТОР СІЧ».

Таким чином, керівництво ЗОДА та ТОВ «МОТОР СІЧ» відкрито пішли проти думки співробітників Університету, які направили відкритий лист на міністра освіти та науки про підтримку зовсім іншого кандидата. Невже грошей від продажу гордості української промисловості замало задля задоволення власних потреб. Невже треба ще загубити єдиний політехнічний ВНЗ в Запорізькій області.

Нажаль, до тиску на Міністерство долучилися народні депутати України Кунаєв А. та Касай Г. та представники Офісу Президента України.

Дуже цікаво, чи переможе колектив й здоровий глузд чи знову переможе бажання власної наживи, людей, що вважають себе вищого сорту.

Чи витримає тиск міністр С.М. Шкарлет і бажання колективу розвиватися за власним бажанням на користь нашої України?!