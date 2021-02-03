Мировые политики осудили приговор Навальному

Зарубежные политики выразили возмущение приговором Алексею Навальному и выступили с заявлениями по этому поводу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с вынесенным Навальному приговором. «Подобно любому российскому гражданину, Алексей Навальный должен пользоваться правами, предоставляемыми российской конституцией, а Россия имеет международные обязательства – соблюдать принцип равенства перед законом и право на свободу слова и мирные собрания», – отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал приговор Навальному примером «извращённого правосудия». По его словам приговор был направлен против жертвы, а не против виновных в преступлении. И это показывает неспособность России выполнять свои обязательства в качестве члена международного сообщества.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследования участников мирных протестов. Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства, заявила Меркель.

Глава МИД Германии Хейко Маас, считает, что приговор Алексею Навальному – тяжёлый удар по фундаментальным правам человека в России и верховенству права.

К немедленному освобождению Алексея Навального призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Несогласие по политическим вопросам не может считаться преступлением подчеркнул он.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провозгласил, что диалог между ЕС и Россией отныне возможен только на языке санкций. «Если ЕС не поторопится, Литва введёт свои собственные санкции», сказал он.

Приговор Навальному не стал неожиданным в свете явного стремления режима заткнуть рот оппозиции. Чехия требует немедленного освобождения Навального, осуждённого в результате показательного процесса, заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек. К сожалению, мы помним подобные процессы и в нашей стране, сказал он, призвав партнёров по ЕС вернуться к обсуждению вопроса о санкциях.

«Вынесенный сегодня приговор, требующий заключения Алексея Навального в исправительную колонию на три с половиной года, является вызовом всякой объективности и идет вразрез с международными обязательствами России по соблюдению прав человека», – заявила 2 февраля комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

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