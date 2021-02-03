ЛеБрона поругался с болельщицей во время матча НБА
В матче регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:107) случился инцидент.
У Леброна Джеймса произошла словесная перепалка с болельщицей, сидевшей в первом ряду.
После непродолжительной перепалки болельщицу вывели с арены, а матч был продолжен.
В сети определили, с кем конфликтовал Леброн – это болельщики «Атланты» Джулиана и Крис Карлос.
«Между двумя взрослыми мужчинами произошла перепалка. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом кто-то другой вступил в спор и тоже высказался. Я не думаю, что их надо было выгонять, но они, возможно, выпили и могли продолжить, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать», – приводит слова Леброна CBS Sports.
Джулиана Карлос изложила свою версию произошедшего.
«Я занималась своими делами, пила напиток, получала удовольствие. А потом Леброн что-то сказал моему мужу . Я увидела это и сказала: «Не разговаривай так с моим мужем». Он на меня так посмотрел и ответил: «Сядь и закрой свой рот, стерва». Я сказала, чтобы он не называл меня так и сам валил отсюда куда хочет. Пусть не говорит так с моим мужем. Он продолжал: «Отвали, стерва, иди гуляй». Но я не собираюсь никуда идти, я заплатила за места. Иди нафиг, Леброн», – рассказала болельщица «Атланты».
Новости по теме
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 36 очков, сделал 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота в третьем матче серии полуфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (112:102).
Форвард клуба «Майами Хит» Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, которому удалось набрать 20 тысяч очков в матчах НБА. Предыдущее достижение принадлежало Коби Брайанту из «Лос-Анджелес Лейкерс».