ЛеБрона поругался с болельщицей во время матча НБА

В матче регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:107) случился инцидент.

У Леброна Джеймса произошла словесная перепалка с болельщицей, сидевшей в первом ряду.

После непродолжительной перепалки болельщицу вывели с арены, а матч был продолжен.

В сети определили, с кем конфликтовал Леброн – это болельщики «Атланты» Джулиана и Крис Карлос.

«Между двумя взрослыми мужчинами произошла перепалка. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом кто-то другой вступил в спор и тоже высказался. Я не думаю, что их надо было выгонять, но они, возможно, выпили и могли продолжить, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать», – приводит слова Леброна CBS Sports.

Джулиана Карлос изложила свою версию произошедшего.

«Я занималась своими делами, пила напиток, получала удовольствие. А потом Леброн что-то сказал моему мужу . Я увидела это и сказала: «Не разговаривай так с моим мужем». Он на меня так посмотрел и ответил: «Сядь и закрой свой рот, стерва». Я сказала, чтобы он не называл меня так и сам валил отсюда куда хочет. Пусть не говорит так с моим мужем. Он продолжал: «Отвали, стерва, иди гуляй». Но я не собираюсь никуда идти, я заплатила за места. Иди нафиг, Леброн», – рассказала болельщица «Атланты».

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