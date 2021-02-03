Священника РПЦ отдали под суд за растление мальчиков
41-летнего настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними.
Речь идет о иеромонахе Клименте (Кораблеве), в отношении которого было принято решение о запрете в священнослужении со 2 мая 2020 года на время ведения следствия.
Фигуранту дела инкриминировано совершение трех эпизодов преступлений по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»), а также 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Следствием установлено, что в период с января 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкоголя.
Дело направлено в суд.
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