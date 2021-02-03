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11:31 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада приняла новый земельный закон

Право пользования землей переходит «автоматически».

Верховная Рада 297 голосами приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о единой правовой участи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости) №0850.

Документ установил «автоматичность» перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества.

Закон также обязывает приобретателя права собственности на здание, находящееся на земельном участке государственной и коммунальной собственности, оформить права на него в течение 30 дней, если право пользования таким участком не оформлено.

В то же время Главное юридическое управление Верховной Рады высказало много претензий к документу. По мнению парламентских юристов, закон не предусматривает установления какой-либо корреляции между размерами и стоимостью приобретенного объекта недвижимости и размерами и стоимостью земельного участка, на котором он расположен.

«На практике это означает возможность завладения земельными участками, размер и стоимость которых неадекватно велики по сравнению с расположенными на них объектами недвижимого имущества», – считают в Главном юруправлении Рады.

Помимо того, по его мнению, в законе не учтено, что земельный участок является самостоятельным объектом права собственности, и вопреки этому документ предполагает возникновение прав собственности/пользования в отношении земельного участка без совершения в отношении него отдельной сделки.

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Тэги: новый земельный закон

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