Прототип марсианского корабля Space X опять взорвался при посадке: «Второй великолепный полёт на высоту 10 км»
Разработанный компанией Илона Маска Space X для полётов на Луну и Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас при приземлении.
Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в деревне Бока-Чика. На 5-й минуте полёта корабль преодолел высоту в 10 км над Землёй, после чего выполнил разворот в воздухе и начал снижение с сильным креном. При касании расположенной рядом со стартовым столом асфальтированной площадки он взорвался (так же было и во время прошлых испытаний). Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд.
Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер во время онлайн-трансляции заявил:мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно… Надо ещё немного поработать над приземлением». По его словам, главная цель испытания – «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении» и она была достигнута.
Идея конструкторов заключается в том, чтобы в будущем при посадке из космоса корабль рассеивал свою кинетическую энергию в атмосфере за счёт планирования, не используя парашюты или двигатели, и, подпрыгнув у самой земли, совершал мягкую посадку.
В этом испытании всё шло по плану почти до самого приземления. Однако когда корабль совершил подскок, вместо двух необходимых для посадки двигателей запустился лишь один. Из-за этого корабль не смог погасить свою вертикальную скорость и вращение и взорвался при грубом касании земли, разметав горящие обломки по стартовому комплексу. Пока не известно, что привело к незапуску одного двигателя — причина может крыться в топливной системе, в баке или в самом двигателе.
Эксперты отмечают, что, к счастью, при взрыве не пострадал следующий лётный образец SN10, который стоял рядом с местом посадки SN9 и должен быть испытан в скором будущем.
Федеральное авиационное управление (FAA) США проведёт расследование и выяснит причину неудачного запуска Starship SN9. Представители авиарегулятора заявили, что будут продумывать и возможности для повышения безопасности при дальнейшей разработке полётов этих космических кораблей.
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