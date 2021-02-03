В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Эпицентр располагался в 1482 километрах к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единственного города Анга-Роа.
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, эпицентр располагался в 1482 километрах к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единственного города Анга-Роа, где проживают 3,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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Очаг залегал на глубине более 123 километров. Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.
Подземные толчки ощущались в префектурах на северо-востоке и востоке страны, включая Токио.
Эпицентр подземных толчков располагался в 50 км к северо-западу от береговой линии острова Утупуа.