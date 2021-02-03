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09:00 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Эпицентр располагался в 1482 километрах к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единственного города Анга-Роа.

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр располагался в 1482 километрах к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единственного города Анга-Роа, где проживают 3,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами не поступала.

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Тэги: землетрясение, Тихий океан

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