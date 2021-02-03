В Крмеле осудили закрытие телеканалов в Украине

Песков считает, что ОБСЕ и международным организациям следует обратить внимание не решения президента Зеленского.

В Кремле осудили решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против украинских телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают Вести.

Он заявил, что такое решение не соответствует международным стандартам.

«Мы можем только осудить данные действия украинской власти. Безусловно, ограничение и запрет деятельности телеканалов – это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что санкции против СМИ – «это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям».

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