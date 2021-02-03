НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:02 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крмеле осудили закрытие телеканалов в Украине

Песков считает, что ОБСЕ и международным организациям следует обратить внимание не решения президента Зеленского.

В Кремле осудили решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против украинских телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают Вести.

Он заявил, что такое решение не соответствует международным стандартам.

«Мы можем только осудить данные действия украинской власти. Безусловно, ограничение и запрет деятельности телеканалов – это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что санкции против СМИ – «это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям».

Источник:
Тэги: Путин, Кремль, телеканалы, песков

Новости по теме

Кремль обеспокоен обострением на Донбассе

Песков утверждает, что «Россия делала и будет делать все возможное» для деэскалации вспышки на линии соприкосновения.

Кремль воздерживался от поздравлений Зеленского

В Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях Путина Зеленскому, а также об их совместной работе.

Песков проболтался, что в кремле сидит «новый Путин»

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты