В Крмеле осудили закрытие телеканалов в Украине
Песков считает, что ОБСЕ и международным организациям следует обратить внимание не решения президента Зеленского.
В Кремле осудили решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против украинских телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают Вести.
Он заявил, что такое решение не соответствует международным стандартам.
«Мы можем только осудить данные действия украинской власти. Безусловно, ограничение и запрет деятельности телеканалов – это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», – сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что санкции против СМИ – «это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям».
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Песков утверждает, что «Россия делала и будет делать все возможное» для деэскалации вспышки на линии соприкосновения.
В Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях Путина Зеленскому, а также об их совместной работе.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.