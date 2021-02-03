В США министром впервые стал открытый гей
Пит Буттиджич является ветераном американского военного флота, отслужил в Афганистане, был мэром города Саусбэнд в штате Индиана и соперничал с Байденом на праймериз демократов.
В США Сенат впервые в истории утвердил открытого гея на пост министра – министром транспорта назначили Пита Буттиджича. Об этом сообщает CNN в среду, 3 февраля.
Теперь Буттиджич будет руководить федеральным агентством со штатом в 55 тысяч сотрудников. В частности, он будет курировать национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.
Отметим, что Питу Буттиджичу 39 лет. Он является ветераном американского военного флота и ранее отслужил в Афганистане. Затем он был мэром города Саусбэнд в штате Индиана, а в 2019 году соперничал с нынешним президентом США Джо Байденом на праймериз Демократической партии.
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Новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что планирует назначить на должность министра транспорта Пита Буттиджича.
Бывшего министра обвиняют в сговоре с целью поставки наркотиков в Америку в 2015-2017 годах.
Министр на прошлой неделе получил более одного миллиона гривен пенсии в США и заверил, что этого ему хватит на год.