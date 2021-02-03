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15:30 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США министром впервые стал открытый гей

Пит Буттиджич является ветераном американского военного флота, отслужил в Афганистане, был мэром города Саусбэнд в штате Индиана и соперничал с Байденом на праймериз демократов.

В США Сенат впервые в истории утвердил открытого гея на пост министра – министром транспорта назначили Пита Буттиджича. Об этом сообщает CNN в среду, 3 февраля.

Теперь Буттиджич будет руководить федеральным агентством со штатом в 55 тысяч сотрудников. В частности, он будет курировать национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

Отметим, что Питу Буттиджичу 39 лет. Он является ветераном американского военного флота и ранее отслужил в Афганистане. Затем он был мэром города Саусбэнд в штате Индиана, а в 2019 году соперничал с нынешним президентом США Джо Байденом на праймериз Демократической партии.

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Тэги: США, министр, открытый гей

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