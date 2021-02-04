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00:06 04 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы больше доверяют Лукашенко, чем Байдену, – опроc

Белорусский лидер Александр Лукашенко возглавил уровень доверия украинском среди лидеров иностранных государств.

Лукашенко доверяют 36% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

При этом 53,6% не доверяют Лукашенко, его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Президентам США Джо Байдену и Франции Эммануэлю Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют – 23,3% и 23,2%. Их баланс положителен и составляет, соответственно, +3,4% и +3%.

Хуже украинцы относятся к В. Путину – 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс доверия -65,4%).

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Тэги: украинцы, опрос, Александр Лукашенко

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