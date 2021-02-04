Правнук Муссолини стал игроком «Лацио»

Романо Флориани Муссолини перешел в систему римского «Лацио», присоединившись к молодежной команде клуба Серии А.

18-летний игрок является сыном депутата Европейского парламента в 2014-2019 годах Алессандры Муссолини (она еще и племянница знаменитой актрисы Софи Лорен) и правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Романо выступает на правом фланге обороны и отмечается, что в составе команды юниоров Муссолини-младший проявлял на поле лидерские качества.

Романо может дебютировать в Примавере уже весной.

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