Поселку на Донбассе вернут историческое название Нью-Йорк

Комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Об этом сообщил член комитета Виталий Безгин.

«До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) в Нью-Йорк!» – написал он.

Нью-Йорк – историческое название Новгородского, и вернуть его пытались еще в прошлом созыве Верховной Рады.

«Название Нью-Йорк появилось на картах в 1846 году. В списки населенных пунктов Екатеринославской губернии на 1859 год были внесены: Село Нью-Йорк (дворов – 13, жителей мужского рода – 45, женского – 40, а также завод)», – говорится в пояснительной записке к одному из постановлений, которые так и не попали на голосование.

В 1951 году указом Президиума Верховного Совета УССР поселок переименовали в Новгородское.

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