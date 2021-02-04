НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
07:26 04 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых

В городе Лафайетт в штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых ранил сотрудника учреждения из огнестрельного оружия.

Инцидент произошел утром в среду, 3 февраля. Приехавшие на вызов полицейские задержали пожилого стрелка в его комнате. Мужчина сопротивления не оказывал.

40-летний работник дома престарелых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. В полиции уточнили, что подозреваемый использовал небольшой пистолет, и был произведен только один выстрел.

Источник:
Тэги: США, дом престарелых

Новости по теме

США приостановили вывод военных из Германии

Администрация президента США решила приостановить передислокацию войск в Европе, в частности выведение значительной части военнослужащих из Германии.

В США министром впервые стал открытый гей

Пит Буттиджич является ветераном американского военного флота, отслужил в Афганистане, был мэром города Саусбэнд в штате Индиана и соперничал с Байденом на праймериз демократов.

98-летнюю американку обвинили в убийстве 99-летней

Лоре Ландквист предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Приняв во внимание возраст убийцы, суд счел, что, вряд ли у нее был заранее разработанный план, хотя бы в силу возможного старческого слабоумия.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты