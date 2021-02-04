95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых

В городе Лафайетт в штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых ранил сотрудника учреждения из огнестрельного оружия.

Инцидент произошел утром в среду, 3 февраля. Приехавшие на вызов полицейские задержали пожилого стрелка в его комнате. Мужчина сопротивления не оказывал.

40-летний работник дома престарелых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. В полиции уточнили, что подозреваемый использовал небольшой пистолет, и был произведен только один выстрел.

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