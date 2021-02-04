Пожар в Запорожье: горело отделение для больных COVID-19, погибли четыре человека

Погибли — молодой врач и три пациента. В Запорожье вылетел Степанов. Создана государственная комиссия по расследованию трагедии.

В ночь на 4 февраля произошел пожар в инфекционной больнице в Запорожье. Возгорание произошло в отделении для пациентов с коронавирусом. Погибли четыре человека — врач и три пациента. Еще два человека пострадали.

На момент пожара в больнице находилось 29 человек, десять пациентов — в реанимации. Всех больных эвакуировали в другие больницы города.

В ГСЧС также отметили, что еще два человека пострадали.

В свою очередь, председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что пожар произошел в отделении, где на искусственной вентиляции легких находились люди с коронавирусом.

«Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов», — сообщил Старух в комментарии Укринформу.

Власти Запорожья создали комиссию для расследования пожара в отделении инфекционной больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. Как сообщили в Запорожской ОГА, комиссия должна выяснить причины трагедии.

В ближайшее время все больницы области, которые принимают больных COVID-19, проверят на предмет пожарной безопасности.

Министр срочно вылетел в Запорожье для выяснения фактических причин пожара.

Глава Минздрава Максим Степанов выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара.«Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону», — написал он в своем Facebook.

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