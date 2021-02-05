Mini Cooper 2021 года занимает середину нашего рейтинга малолитражных автомобилей.

Обзор MINI Cooper 2021 года

Он стильный и спортивный, с прогнозируемым высоким рейтингом надежности. Однако в его салоне тесновато, и эта машина дороже конкурентов.

Описание Mini Cooper

Mini Cooper – хороший малолитражный автомобиль, который выпускается в трех вариантах кузова: двухдверный Mini Hardtop, четырехдверный Mini Hardtop и Mini Convertible, управлять которым весело благодаря мощному двигателю и отличной ходовой. Салон красивый и стильный, а технические функции просты в использовании. Этот автомобиль мини также имеет высокий рейтинг надежности.

Однако у Мини Купер есть свои недостатки. Многие конкуренты имеют больше стандартных функций и увеличивают расход топлива. Багажник и задние сиденья Mini также маловаты.

Кому стоит купить Mini Cooper?

Купить автомобиль МИНИ в Москве (или Mini Electric Hardtop) будет целесообразно автолюбителям, которые любят мощный двигатель и красивый дизайн. Остальным же водителям, которые уделяют больше внимания техническим характеристикам и внутреннему пространству, то этот автомобиль может оказаться не лучшим выбором. Независимо от того, что вы хотите от автомобиля, стоит отметить, что Mini Cooper намного дороже, чем большинство его одноклассников. Фактически, вы заплатите дороже за базовую комплектацию Mini, чем за большинство полностью укомплектованных аналогичных моделей.

Купить автомобиль MINI в Москве у официального представителя компании «Авто-Авангард», как правило, предпочитают поклонники новых дизайнерских моделей решений, которые хотят привлекать к себе внимание на столичных улицах и проспектах, получая комфортное наслаждение от комфортной езды. Стоит отметить у автомобилей МИНИ такие преимущество как: безопасность, комфорт и лидирующая инновационность.

Помимо Mini Cooper следует рассмотреть малолитражные автомобили, такие как Honda Fit и Kia Rio .

Mini Cooper 2020 и 2021: в чем разница?

Мини-хардтоп и кабриолет 2021 года претерпят несколько заметных изменений по сравнению с предыдущей моделью. Существуют новые специальные версии Mini Convertible (Mini Sidewalk) и Mini Hardtop (John Cooper Works GP). Кроме того, Mini Hardtop Oxford Edition становится более доступным после того, как в предыдущие годы предлагался только студентам колледжей и военным ветеринарам.

И, наконец, хорошая новость, которая больше всего волнует любителей вождения это то, что механическая коробка передач снова доступна в большинствах моделей Mini Hardtop и Mini Convertible 2021 года.

Преимущества Mini Hardtop

Двигатель Mini Hardtop. При выборе данной модели Mini Cooper нет плохих вариантов. Все двигатели оснащены турбонаддувом, и даже базовый трехцилиндровый двигатель выглядит живым и обеспечивает быстрый разгон. Модели с четырьмя цилиндрами намного быстрее и энергичнее, что позволит вам выжать все соки из этой машины.

Абсолютно новая модель John Cooper Works GP оснащена 301-сильным турбо-четырехцилиндровым двигателем, который намного мощнее любого другого двигателя. Как бы интересно это ни звучало, это единственная модель, недоступная с механической коробкой передач (которая снова стала опцией для Mini Cooper после выпуска модели 2020 года). Также есть модель Mini Electric Hardtop EV , которая будет рассмотрена в следующих обзорах. Компания «Авангард» – официальный дилер автомобилей МИНИ в Москве приглашает всех, для ознакомления этих удивительных красивых автомобилей в 2021 году на тест драйв.