SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Of Course I Still Love You.

Американская компания SpaceX запустила в космос тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом компания Илона Маска сообщила в четверг, 4 февраля.

Запуск был осуществлен в 01:19 по времени Восточного побережья США (в 08:19 по Киеву) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Через 8 минут 25 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая 2019 года. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 20 января. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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