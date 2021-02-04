Байден приостановили вывод войск из Германии

Команда Байдена пересматривает решение, принятое администрацией Трампа, но пока не уточняет будущую численность войск в Европе.

Команда президента Джо Байдена приостановила планы по выводу тысяч американских военных из Германии и пересматривает это решение предыдущий администрации. Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает Politico в четверг, 4 февраля.

По словам Уолтерса, новый министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки» плана.

«Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны – ред.) Остин вступил в должность», – сказал он.

В то же время он не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе.

«Что я скажу на данный момент, так это то, что все варианты отложены и все они будут пересмотрены», – подытожил он.

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