Россия провела ракетные стрельбы в Крыму

Расчеты ракетного комплекса Бал уничтожили цель, в роли которой задействовали корабельный щит-мишень.

В аннексированном Крыму российские военные отработали уничтожение корабля условного противника ракетным залпом на полигоне Опук. Для этого использовался береговой противокорабельный ракетный комплекс (БПКРК) Бал. Об этом сообщает Черноморский флот РФ в четверг, 4 февраля.

В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район. После этого они развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки.

«По замыслу учения дивизион БПКРК Бал, выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение, – говорится в сообщении. – После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БПКРК Бал выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена».

В роли корабля условного противника был задействован корабельный щит-мишень.

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