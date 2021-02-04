Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России из-за общих энергосистем
Кабмин назвал причину импорта электроэнергии из РФ.
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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России из-за общих энергосистем. Об этом он сказал в эфире 5 канала.
«Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен», – говорит министр.
По его словам, поставка электроэнергии из РФ является вынужденным временным шагом. «Никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы – повысилась резко потребность в Украине – произошли поставки», – отметил Кулеба.
Министр добавил, что Украина планирует полностью «отключиться» от энергосистемы с РФ до 2023 года.
«Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, 2023 год – самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейские стандарты», – уточнил он.
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