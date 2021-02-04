Авария на Запорожской ТЭС: причин беспокойства для жителей региона – нет

Без электроснабжения был город Энергодар и соседние населенные пункты.

Вчера, 3 февраля, вечером всю страну всколыхнула новость об аварии на Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Энергодаром, которая является самой мощной тепловой электростанцией в Украине.

Из-за близкого соседства с атомной электростанцией многие забеспокоились о последствиях произошедшего ошибочно.

Как выяснилось, в Энергодаре произошло аварийное отключение электричества из-за замыкания на одной из подстанций. В результате этого отключились все три блока тепловой станции, которая обеспечивает электричеством город.

“В связи с данными обстоятельствами было обеспечено подключение резервного электроснабжения из атомной электростанции. Поэтому подстанции “Луч” и “Водозабор” возобновили работу через полчаса, а подстанция “Радуга” , – так ЧП прокомментировал губернатор области Александр Старух.

Запорожский областной лабораторный центр организовал проведение исследований радиационного фона на территории Энергодара. По информации главного санитарного врача области Романа Терехова, существенных изменений в радиационном фоне не зафиксировано.

Причиной отключения блоков Запорожской ТЭС и обесточивание нескольких городов в Запорожской области, в частности Энергодара, стало отключение воздушной линии и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко.

“19:26 на Запорожской тепловой электростанции отключились блоки 2, 3, 4 (суммарной мощностью 725 МВт) под действием технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети”, – написал Бойко.

По его словам, причину короткого замыкания и работу электрических защит будет исследовать специальная комиссия.

В Энергодаре почти полностью восстановили электроснабжение после аварии на Запорожской ТЭС. Об этом на странице в Facebook написал мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, две электроподстанции “Луч” и “Водозабор” возобновили работу через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.

“Сейчас почти 100 процентов жилого фонда – со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются”, – заявил он.

Тепловая электростанция ДТЭК Запорожская ТЭС входит в состав АО «ДТЭК Днепроэнерго» и расположена в 140 километрах к югу от Запорожья и в трех километрах от Энергодара.

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