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19:52 04 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые обнаружили молекулу, улучшающую память

молекулу, которая способствует восстановлению нейронов, улучшает память и когнитивные способности

Ученые из Университета Кадиса и Севильского университета в Испании обнаружили молекулу, которая способствует восстановлению нейронов, улучшает память и когнитивные способности. Об этом сообщает La Voz de Cádiz.

Исследователи получили вещество (дитерпен) из растения рода Молочай (Euphorbia). Отмечается, что это соединение активирует протеинкиназу С, которую также называют PKC, и способствует формированию новых нейронов в гиппокампе — области мозга, которая участвует в механизме формирования эмоций и консолидации памяти. Это подтвердили эксперименты на мышах.

В перспективе вещество может применяться в лечении пациентов с травмами мозга, отмечают исследователи.

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Тэги: травмы мозга, молекула для памяти

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