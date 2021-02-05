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00:59 05 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Миссия МВФ продолжает работу в Украине

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу.

Представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне отметил, что какая-то дополнительная информация о работе миссии пока отсутствует, и посоветовал дождаться коммуникаций позже.

Неделю назад министр финансов Сергей Марченко сообщил, что работа миссии продолжена на 7-10 дней. По его словам, стороны находились в активной стадии переговоров, и за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

Напомним, 11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от новый транш.

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Тэги: миссия МВФ

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