Миссия МВФ продолжает работу в Украине
Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу.
Представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне отметил, что какая-то дополнительная информация о работе миссии пока отсутствует, и посоветовал дождаться коммуникаций позже.
Неделю назад министр финансов Сергей Марченко сообщил, что работа миссии продолжена на 7-10 дней. По его словам, стороны находились в активной стадии переговоров, и за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.
Напомним, 11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от новый транш.
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