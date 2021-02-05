Путин не намерен встречаться с главой дипломатии ЕС, который приезжает в Москву
Но Россия придает большое значение визиту Борреля в Москву, потому что отношения между ЕС и РФ находятся в «замороженном» состоянии.
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который сегодня прибудет в Москву с визитом и пробудет в ней до 6 февраля.
Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия «придает большое значение визиту Борреля в Москву», особенно потому, что отношения между ЕС и РФ находятся в «замороженном» состоянии. При этом Песков заявил, что «не Россия была инициатором этой заморозки».
Новости по теме
Песков считает, что ОБСЕ и международным организациям следует обратить внимание не решения президента Зеленского.
И Россия гибко меняет тактику действий на украинском направлении. Об этом говорится в «Белой книге» – информационном бюллетене Службы внешней разведки Украины 2020 года.
Главы МИД стран Большой семерки осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального и требуют его освобождения.