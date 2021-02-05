Путин не намерен встречаться с главой дипломатии ЕС, который приезжает в Москву

Но Россия придает большое значение визиту Борреля в Москву, потому что отношения между ЕС и РФ находятся в «замороженном» состоянии.

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который сегодня прибудет в Москву с визитом и пробудет в ней до 6 февраля.

Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры», – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия «придает большое значение визиту Борреля в Москву», особенно потому, что отношения между ЕС и РФ находятся в «замороженном» состоянии. При этом Песков заявил, что «не Россия была инициатором этой заморозки».

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