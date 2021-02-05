Рейтинг одобрения Путина среди российской молодежи за год упал на четверть
В других возрастных категориях такого стремительного падения нет. Среди людей 25-39 лет рейтинг одобрения уменьшился с 62% до 57%.
Как свидетельствуют результаты опроса »Левада-Центра», если в начале 2020 года деятельность Путина на посту президента РФ одобряли 68% респондентов в возрасте 18-24 лет, то в начале 2021 года – только 51%.
В других возрастных категориях такого стремительного падения нет. Среди людей 25-39 лет рейтинг одобрения уменьшился с 62% до 57%, среди людей 40-54 лет – с 65% до 61%, среди людей 55+ лет – остался на уровне 74%.
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