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05:21 05 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Штаб Навального объявил о прекращении протестов в России

Руководитель сети региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные.

По его словам, в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты из-за митингов 23 и 31 января. К тому же проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста.

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам», – пояснил Волков, добавив, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года. Следующие оппозиционные акции запланированы на весну и лето.

Кроме того, по словам Волкова, его соратники намерены добиться того, чтобы любой разговор мировых политиков с Владимиром Путиным сводился лишь к вопросам о Навальном и его освобождении.

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Тэги: акции протеста, Алексей Навальный

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