Куда смогут путешествовать украинцы в 2021 году

В Кабинете минисров назвали три сценария открытия границ.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о трех сценариях открытия границ для украинцев и путешествий за границу в 2021 году в интервью ТСН.

Стефанишина отметила, что планирование отпусков на майские праздники или на лето может осложняться локдаунами, которые действуют в мире из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это естественные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС», — напомнила вице-премьер.

По ее словам, по второму сценарию в Украине может существенно снизиться заболеваемость, благодаря чему границы откроют. Стефанишина заявила, что динамика заболеваемости COVID-19 в Европе и Украине дает надежду на то, что к концу весны у украинцев будет больше возможностей поехать за границу.

«…Третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенной страны будет получение вакцины. К тому времени [с апреля]… не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине», — прибавила она.

Также вице-премьер рассказала о перспективе введения «паспортов вакцинации» в Украине. Она назвала вакцину «новым безвизом», потому что именно с ней международные организации и страны Запада связывают возвращение к нормальному образу жизни:

«Некоторые страны даже выступают с инициативой о введении единого паспорта вакцинации, который будет признаваться всеми как так называемый биометрический паспорт вакцинации. Но мы уже находимся в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем здесь отставать».

По состоянию на 14 января для украинцев открыты границы 83 стран.

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